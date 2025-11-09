Челнинец завоевал серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании

Спортсмен из Набережных Челнов Кирилл Козлов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минспорта республики.

Отмечается, что сегодня, в заключительный день турнира, воспитанник набережночелнинской спортивной школы «Олимпийский» занял второе место в командном финале.

Чемпионат, согласно сайту мероприятия, проходит с 5 по 9 ноября в городе Памплона на севере Испании. В рамках турнира разыгрываются мировые титулы в прыжках на батуте, синхронных прыжках (включая дебютные смешанные пары), прыжках на двойном мини-батуте и акробатике.

