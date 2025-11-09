На шести улицах Георгиевского округа Ставрополья обновили асфальт
Дорожное покрытие обновили на шести улицах Георгиевского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы проходили в Георгиевске, селе Краснокумском, поселке Новом и станице Подгорной. Общая протяженность отремонтированных дорог — 6,3 км. Финансирование поступило из бюджета региона.
Асфальт уложили на участках по улицам Тронина и Дзержинского, в селе Краснокумском — по улицам Садовой и Листьева, в поселке Новом — по улице Космонавтов, в станице Подгорной — по улице Новой.
В ближайшее время специалисты отремонтируют порядка 7 км дорог.