На шести улицах Георгиевского округа Ставрополья обновили асфальт

Дорожное покрытие обновили на шести улицах Георгиевского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы проходили в Георгиевске, селе Краснокумском, поселке Новом и станице Подгорной. Общая протяженность отремонтированных дорог — 6,3 км. Финансирование поступило из бюджета региона.

Асфальт уложили на участках по улицам Тронина и Дзержинского, в селе Краснокумском — по улицам Садовой и Листьева, в поселке Новом — по улице Космонавтов, в станице Подгорной — по улице Новой.

В ближайшее время специалисты отремонтируют порядка 7 км дорог.

Мария Хоперская