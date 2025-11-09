Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом в Марксовском районе

В Марксовском районе Саратовской области в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 07:10 сегодня, 9 ноября, в районе села Приволжское. Там водитель «Скании» 1966 года рождения сбил пешехода.

В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов