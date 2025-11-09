Челябинская спортсменка Таисия Киреева стала чемпионкой мира по самбо

Спортсменка из Челябинска Таисия Киреева завоевала золотую медаль чемпионата мира по самбо. Она стала лучшей в весовой категории до 72 кг, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.

Чемпионат мира по самбо проходит с 7 по 9 ноября в Бишкеке (Кыргызстан). В финальном поединке в весовой категории 72 кг Таисия Киреева победила спортсменку из Узбекистана Гулину Облокулову.

Челябинская спортсменка является воспитанницей тренеров Андрея Вострикова и Салавата Мингазова школы «Динамо».

Таисию Кирееву и ее наставников поздравил мэр Челябинска и президент Федерации самбо Челябинской области Алексей Лошкин. «Триумф Таисии стал результатом упорного труда, таланта и несгибаемого характера. Системный подход тренерского состава, поддержка родных и близких сделали мечту о золотой медали реальностью»,— сказал глава.