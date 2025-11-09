На третий этап индустриального парка в Новочебоксарске выделили 201 млн рублей

На третий этап создания индустриального промышленного парка в Новочебоксарске выделили 201,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ по третьему этапу создания парка. Ключевой задачей станет устройство наружного электроснабжения территории.

Средства направят из республиканского бюджета в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов и малого и среднего предпринимательства. Работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года.

Заказчиком проекта выступает ООО «Фильтр21», единственным учредителем которого числится Чувашская Республика. Основным видом деятельности компании является аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью.

Влас Северин