В Казани за сутки произошло 130 ДТП, трое пострадали

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 130 ДТП. В двух авариях пострадали 3 человека, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники оформили 55 случаев через центры обработки ДТП и 30 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки задержаны 10 водителей в состоянии опьянения и 5 человек без прав. К административной ответственности привлечены 8 велосипедистов за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин