Хоккеисты «Лады» на выезде победили минское «Динамо» в матче КХЛ

В Минске 8 ноября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Динамо» встретилось с тольяттинской «Ладой». Игра на «Минск-Арене» завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Единственный гол забил нападающий «Лады» Георгий Белоусов на девятой минуте, реализовав передачу Сергея Михайлова и Андрея Савчука.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Сочи», а «Лада» отправится в Уфу, где встретится с «Салаватом Юлаевым». Обе игры пройдут 10 ноября.

Минское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 31 очко. «Лада» с 17 баллами располагается на 10-й строчке.

Андрей Сазонов