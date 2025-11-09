Бывший топ-менеджер пермского завода стал владельцем стройкомпании в Москве

Бывший гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Марк Гершевич приобрел контроль в компании-застройщике - ООО «СЗ “Первый град”» в Москве. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 7 ноября текущего года.

По данным Rusprofile, господину Гершевичу принадлежит 90% долей. Вторым учредителем ООО «СЗ “Первый град”» является генеральный директор строительной компании «СЗ "Бим Проект-1» Виталий Изъянов.

Напомним, Марк Гершевич, выходец из ФКП «Алексинский химкомбинат» (Тульская область), был назначен на должность руководителя ППЗ в июле 2009 года. Осенью 2011 года Минпромторг РФ освободил его от должности в связи с утратой формы допуска к сведениям, составляющим гостайну. Незадолго до расторжения с ним контракта ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило в отношении господина Гершевича уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации). В итоге его уголовное преследование было прекращено, но к руководству заводом он так и не вернулся. С 2014 года господин Гершевич владеет в Томске долей в ООО «Триград», которое управляет недвижимым имуществом, а в августе 2025 года возглавил томское ООО «СМУ-33».