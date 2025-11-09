В Кузбассе 1 млн руб. взыскали с дроппера, передавшего аферистам банковский счет

Кемеровский суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников, 1 млн руб. в качестве неосновательного обогащения. Таким образом, был удовлетворен иск прокуратуры.

По информации ведомства, в прокуратуру Ленинского района Кемерово обратилась 69-летняя пенсионерка, которая пострадала от действий телефонных мошенников. В ноябре 2023 года пожилой женщине позвонила неизвестная и под предлогом сохранения накоплений убедила ее перевести сбережения на «безопасный» банковский счет, который, как выяснилось позже, принадлежит 20-летнему жителю Ульяновска.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено и расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В интересах пенсионерки прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения в размере 1 млн руб.

Илья Николаев