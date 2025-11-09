Толпа избила саратовца в центре города, полиция проводит проверку

В центре Саратова, на пересечении улиц Горького и Дзержинского, произошла массовая драка. Сообщение в дежурную часть поступило 8 ноября в 21:40 по местному времени, сообщает полиция.

В сети также распространилось видео, на котором видно, как более 20 человек громко выясняют отношения посреди проезжей части, мешая движению автомобилей. Перепалка заканчивается избиением одного из участников конфликта.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства инцидента и его участников. «В ходе происшествия телесные повреждения получил местный житель, который был госпитализирован»,— пишет пресс-служба УМВД по региону.

Никита Маркелов