В России сбили 44 беспилотника за ночь

Минувшей ночью в России сбили 44 беспилотника: 43 над Брянской областью и один над Ростовской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Ростовской области пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он утверждает, что с БПЛА боролись в двух районах области: в Мясниковском и в городе Каменске-Шахтинском. Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор. Глава Брянской области Александр Богомаз также заявил, что пострадавших в области нет.