Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Квентин Уилсон скончался на 69-м году жизни, сообщили на сайте телепередачи. Он умер 8 ноября после борьбы с раком легких.

Автомобильный журналист родился в городе Лестер. Он вел Top Gear с 1991 по 2001 год вместе с такими ведущими, как Джереми Кларксон, Тифф Ниделл и Сью Бейкер. Он также вел программы The Car’s The Star и Fifth Gear.

Помимо работы на телевидении, он участвовал в защите прав потребителей: поддерживал заморозку пошлин на топливо и выступал за повышение доступности электромобилей. Его семья назвала ведущего «истинным национальным достоянием». Коллеги по Top Gear также выразили свои соболезнования. Журналист Джеймс Мэй рассказал, что господин Уилсон давал ему ценные советы и поддерживал в начале телевизионной карьеры. «Я никогда этого не забуду. Он был отличным человеком»,— сказал господин Мэй.