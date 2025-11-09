В четырех регионах объявляли ракетную опасность, в Тульской области она сохраняется

Сегодня ночью ракетную опасность объявили на территории Брянской, Воронежской, Орловской и Тульской областей. Об этом сообщили губернаторы регионов. Через 17 минут после предупреждения главы Брянской и Орловской областей сообщили об отмене опасности. В Воронежской области предупреждение сохранялось больше получаса.

Власти Тульской области не сообщали об отмене ракетной опасности. Жителей регионов призвали найти укрытие — «в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении», указано в сообщении министерства по региональной безопасности Тульской области.