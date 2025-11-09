Трое детей и трое взрослых погибли в аварии в Новосибирской области

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Погибли шесть человек, включая троих детей — самому старшему из них не исполнилось и 11 лет, сообщили в региональном управлении МВД.

ВАЗ ехал из Новосибирска в сторону Кемерово. За рулем находился мужчина 1995 года рождения. Вместе с ним погибли пассажир, который родился в 1989 году, и пассажирка 1990 года рождения. Также среди жертв — дети 2015, 2017 и 2025 г. р. Водитель грузовика не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, движение перекрыто в обе стороны.