Даниил Касаткин решил не оспаривать решение суда Парижа об экстрадиции в США

Российский баскетболист Даниил Касаткин не будет оспаривать решение апелляционного суда Парижа об экстрадиции в США. Об этом сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело. Американские власти обвиняют господина Касаткина в кибермошенничестве.

«Он (Даниил Касаткин.— "Ъ") считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято,— сказал господин Бело ТАСС.— Он считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде».

Окончательное решение о выдаче баскетболиста США должен принять премьер-министр Франции Себастьен Лекорню. Адвокат Даниила Касаткина пояснил «РИА Новости», что решение все еще можно будет попытаться оспорить в госсовете Франции даже в случае одобрения премьер-министром.

Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа 21 июня по запросу США. Власти Соединенных Штатов считают, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Ее жертвами стали более 900 американских учреждений. Баскетболист вину не признает. В США ему грозит до 25 лет лишения свободы.