9 ноября в Татарстане ожидаются дожди и порывы ветра

В воскресенье, 9 ноября, на территории Татарстана ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +4 градусов, днем прогреется до показателей от +3 до +6 градусов.

В Казани ночью ожидается небольшой дождь, температура составит от +2 до +4 градусов. Днем в городе осадков не прогнозируется, максимальная температура достигнет от +4 до +6 градусов.

Влас Северин