На речном трамвае в Москве произошло задымление из-за короткого замыкания

В Москве произошло задымление на речном электротрамвае «Чечера». Пассажиров на борту в этот момент не было. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 8 ноября около 17:00 мск. Судно находилось на зарядке на причале «Новоспасский». В аккумуляторном отсеке произошло короткое замыкание в аккумуляторной батарее, что привело к задымлению.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности. На место происшествия прибыл зампрокурора Александр Дианов. Затем будет принято решение о мерах реагирования.