Хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:1

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» потерпел третье подряд поражение, уступив «Локомотиву» в Ярославле со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

На девятой минуте защитник «Локомотива» Даниил Мисюль открыл счет. На 25-й минуте нападающий Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин сократил отставание на 29-й минуте. На 57-й минуте нападающий «Локомотива» Денис Алексеев забил третий гол, установив окончательный счет — 3:1.

Следующий матч «Ак Барса» состоится 10 ноября, когда команда встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Влас Северин