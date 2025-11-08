Теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Итоговый турнир WTA
Уроженка Казани Вероника Кудерметова и ее напарница Элизе Мертенс из Бельгии стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде в Эр-Рияде.
Вероника Кудерметова во время матча на чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос» в 2022 году
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
Вся встреча заняла 1 час 25 минут. В решающем матче они обыграли дуэт Тимея Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).
Это десятый парный титул в карьере Кудерметовой и 23-й для Мертенс.