Теннисистка Вероника Кудерметова выиграла Итоговый турнир WTA

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и ее напарница Элизе Мертенс из Бельгии стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова во время матча на чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Вероника Кудерметова во время матча на чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос» в 2022 году

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Вся встреча заняла 1 час 25 минут. В решающем матче они обыграли дуэт Тимея Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Это десятый парный титул в карьере Кудерметовой и 23-й для Мертенс.

Влас Северин