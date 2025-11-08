Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Монетном под Екатеринбургом загорелось здание на площади 800 кв. м

Под Екатеринбургом в пос. Монетном загорелось здание на ул. Медной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

Пожарные установили, что горит производственное здание со стройматериалами, которое находилось на территории стройплощадки.

Площадь пожара составила 800 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар удалось локализовать. На месте работают 12 единиц техники и 40 специалистов из личного состава.

Анна Капустина

