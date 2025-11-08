В Монетном под Екатеринбургом загорелось здание на площади 800 кв. м
Под Екатеринбургом в пос. Монетном загорелось здание на ул. Медной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области
Пожарные установили, что горит производственное здание со стройматериалами, которое находилось на территории стройплощадки.
Площадь пожара составила 800 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар удалось локализовать. На месте работают 12 единиц техники и 40 специалистов из личного состава.