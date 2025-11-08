«Пермские медведи» одержали восьмую победу подряд

Гандбольный клуб «Пермские медведи" в гостевом матче Суперлиги переиграли омский "Скиф" со счетом 28:39. Эта победа стала для прикамской команды восьмой подряд. Подопечные Валентина Бузмакова захватили лидерство в дебюте поединка. Спустя десять минут гости повели с разницей в семь мячей.

Фото: «Пермские медведи» стали серебряными призерами Кубка России

Во втором отрезке уральцы довели дело до крупной победы, делая акцент на надёжную игру в защите, быстрые переходы в атаку и хорошую реализацию своих моментов. Отличился голкипер «медведей» Александр Попов, который совершил 16 сейвов за всю встречу. Вопрос победителя мачта был снят задолго до финального свистка.

После этой победы «Пермские медведи» стали лидерами чемпионата.