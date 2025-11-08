В Ярославской области Volkswagen врезался в фуру, пострадали двое

В Ярославской области на трассе М-8 автомобиль Volkswagen Polo въехал в стоящий грузовой автомобиль DAF. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария зафиксирована 8 ноября в 14:10 на 282-м км трассы в Ярославском округе. В результате столкновения пострадали 25-летний водитель Volkswagen и его 22-летняя пассажирка. Их увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении ведомства.

Алла Чижова