В Госдуму внесен проект о продлении до 2029 года эксперимента со сдачей двух ОГЭ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам — русскому языку и математике — до 2029 года. Документ размещен в думской электронной базе.

Эксперимент сейчас действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Запланировано расширить его на пять дополнительных регионов: Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. Таким образом, общее число участников составит восемь субъектов РФ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, продление и расширение эксперимента позволит лучше учитывать потребности учащихся, особенности региональных рынков труда и уровень образования в разных частях страны. Сейчас школьники, оканчивающие 9-й класс, обязаны сдавать четыре экзамена, однако в регионах, участвующих в эксперименте, достаточно сдать только два — русский язык и математику. Это обеспечивает получение аттестата об основном общем образовании и позволяет поступить в колледжи.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее отмечал эффективность данного проекта и подтверждал его продолжение в 2025/2026 учебном году с дальнейшим расширением географии эксперимента. Основная сессия ОГЭ 2026 года начнется 2 июня с экзамена по математике.

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, официально закрепляющий возможность получения аттестата после сдачи двух экзаменов в пилотных регионах. Минимальные проходные баллы в этих субъектах устанавливаются региональными властями. Ученики, не набравшие порог по баллам для перехода в 10-й класс, смогут поступать на бюджетные места в колледжи.