Паспорта готовности к отопительному сезону отсутствуют у 8 районов Татарстана
В Татарстане восемь муниципалитетов, включая Казань, еще не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Марат Айзатуллин подчеркнул, что этим районам нужно ускорить работу и завершить ее в установленные сроки. Крайний срок для получения паспортов готовности — 20 ноября.
Всего программы капитального ремонта многоквартирных домов завершены в 28 муниципальных образованиях, что составляет 97% от запланированного объема.