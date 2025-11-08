В Татарстане восемь муниципалитетов, включая Казань, еще не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Паспорта готовности к отопительному сезону отсутствуют у 8 районов Татарстана

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Паспорта готовности к отопительному сезону отсутствуют у 8 районов Татарстана

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Марат Айзатуллин подчеркнул, что этим районам нужно ускорить работу и завершить ее в установленные сроки. Крайний срок для получения паспортов готовности — 20 ноября.

Всего программы капитального ремонта многоквартирных домов завершены в 28 муниципальных образованиях, что составляет 97% от запланированного объема.

Влас Северин