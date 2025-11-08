На торгпредство России в Швеции снова сбросили с дрона пакет с краской

На территорию торгового представительства России в Швеции снова сбросили пакет с краской с помощью БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в королевстве.

Инцидент произошел утром 8 ноября. С мая 2024 года произошло более 20 таких атак. О предыдущей сообщалось 7 сентября. В диппредставительстве называли это «политическим сигналом со стороны шведских властей».

Торговое представительство — часть российской дипломатической миссии в Швеции. На его территорию распространяются привилегии, предусмотренные Венской конвенцией. В ней указано, что принимающее государство обязано обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий.