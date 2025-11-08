Политолог из Перми признана иностранным агентом

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов известного политолога и социолога Маргариту Завадскую (внесена в реестр иностранных агентов). По мнению властей, она распространяет «недостоверную информацию», а также сотрудничает с нежелательными организациями.

Маргарита Завадская (внесена в реестр иностранных агентов) родилась в Перми, там же окончила Пермский государственный университет. Ей была присвоена степень PhD, после защиты диссертации в Европейском университетском институте (Флоренция, Италия). После этого она работала в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Сейчас Маргарита Завадская (внесена в реестр иностранных агентов) является старшей научной сотрудницей Финского института международных отношений (Хельсинки).