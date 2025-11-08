Пермячке, устроившей протестный концерт, может грозить до 15 суток ареста

В отношении жительницы Перми Екатерины Осташевой возбуждено административное дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Как сообщает telegram-канал «Осторожно новости», сегодня госпожа Осташева должна была освободиться из под административного ареста, однако на выходе из спецприемника ее вновь задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 6 ноября Ленинский райсуд признал Екатерину Осташеву виновной в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.2 КоАП РФ (нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан). Ей назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. 22 октября на эспланаде она провела концерт в поддержку музыкальной группы «Стоптайм». На встрече присутствовали не менее 60 слушателей, которые мешали гражданам идти по тротуару. После задержания ей был назначен административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования на наркотические вещества.

Статьей 19.3 КоАП РФ предусматривается наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тыс. руб., либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.