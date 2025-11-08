КГА согласовал проект санаторного комплекса в поселке Солнечное

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга согласовал проект санаторного комплекса в поселке Солнечное на Приморском шоссе, 381. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект, разработанный архитектурным бюро «А.Лен» для ООО «СЗ "Ривьера Парк"», предусматривает строительство медицинского и спальных корпусов, отдельного здания со столовой, спортивным залом и бассейном, а также четырехуровневой парковки и котельной.

При строительстве сохранятся существующий въезд с Приморского шоссе и историческая аллея, которую собираются расширить, отметили в КГА. Ранее проект был одобрен Градостроительным советом при правительстве Петербурга.

Артемий Чулков