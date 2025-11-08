Хегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом

Шеф Пентагона Пит Хегсет назвал текущую ситуацию в мире «моментом нарастающей катастрофы» и сравнил ее с 1939 и 1981 годами. Об этом он заявил во время выступления в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters

«Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я чувствую это»,— добавил господин Хегсет. Видеозапись выступления опубликована на Youtube-канале Forbes Breaking News.

В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1981 году произошел очередной виток эскалации в холодной войне. В декабре в Польше действовало военное положение, которое сопровождалось массовыми протестами независимого профсоюза «Солидарность». В ответ США ввели экономические санкции против СССР. В том же году американским президентом стал республиканец Рональд Рейган. Несмотря на обострение отношений Москвы и Вашингтона во время его первого президентского срока, одним из основных итогов второго стало завершение холодной войны.