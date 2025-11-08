Шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

В результате аварии с автобусом в провинции Канчанабури в Таиланде пострадали 11 человек. Шесть из них — граждане России. Об этом сообщило посольство РФ в королевстве.

ДТП произошло утром 6 ноября. Российские туристы получили травмы легкой степени тяжести и уже были выписаны из больницы. Они находятся в городе Паттайя.

Заведующий консульским отделом посольства Илья Ильин уточнил ТАСС, что пятеро других пострадавших — граждане Белоруссии. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, но стабильное.