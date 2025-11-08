Петербургские предприятия получат субсидии на жилье для иногородних сотрудников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении промышленным предприятиям города субсидий для возмещения затрат на аренду жилья сотрудникам из других регионов. Общий объем финансирования программы составит 240 млн рублей, сообщили 8 ноября в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Субсидия покроет до 33,3% затрат предприятий на аренду жилых помещений для сотрудников или компенсацию их расходов на самостоятельный найм жилья. Период возмещения — с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Максимальный размер субсидии для одной организации ограничен 12 млн рублей, а возмещение затрат на одного сотрудника не может превышать 10 тыс. рублей. Программа направлена на укрепление кадрового потенциала петербургской промышленности за счет привлечения специалистов из других регионов, заявили в городской администрации.

Артемий Чулков