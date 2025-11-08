В Кировском округе проверили анонимный сигнал о минировании АЗС «Роснефть»

В ЕДДС Кировского муниципального округа поступило анонимное сообщение о минировании автозаправочной станции сети «Роснефть», сообщает администрация муниципалитета.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На место оперативно выехали службы антитеррора, МЧС, полиция и скорая помощь, которые организовали тщательную проверку территории станции. Взрывных устройств и подозрительных предметов специалисты не обнаружили, и угроза оказалась ложной.

После проверки АЗС вернулась к штатному режиму работы. По факту анонимного сигнала правоохранительные органы проводят расследование с целью установления личности злоумышленника и мотивов ложного сообщения.

Станислав Маслаков