Губернатор Миляев: погибших при обрушении части дома в Тульской области нет

Под завалами подъезда дома, который обрушился при взрыве газа в поселке Куркино, нет людей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Взрыв произошел утром 8 ноября в трехэтажном доме на улице Ленина. В результате частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Четыре человека пострадали, они госпитализированы. Погибших нет. Жильцы поврежденного дома находятся у родственников.

Те, кто нуждается во временном размещении, смогут остановиться в гостинице «Надежда» в селе Орловка. Проживание и питание для пострадавших будет бесплатным. Жильцы двух других подъездов смогут вернуться в квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации уже работают над этим, добавил господин Миляев.

Специалисты готовятся приступить к разбору завалов поврежденного подъезда. Затем начнется его восстановление. Оперативный штаб продолжает работать на месте происшествия.