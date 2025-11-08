Губернатор Миляев: погибших при обрушении части дома в Тульской области нет
Под завалами подъезда дома, который обрушился при взрыве газа в поселке Куркино, нет людей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Взрыв произошел утром 8 ноября в трехэтажном доме на улице Ленина. В результате частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Четыре человека пострадали, они госпитализированы. Погибших нет. Жильцы поврежденного дома находятся у родственников.
Те, кто нуждается во временном размещении, смогут остановиться в гостинице «Надежда» в селе Орловка. Проживание и питание для пострадавших будет бесплатным. Жильцы двух других подъездов смогут вернуться в квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации уже работают над этим, добавил господин Миляев.
Специалисты готовятся приступить к разбору завалов поврежденного подъезда. Затем начнется его восстановление. Оперативный штаб продолжает работать на месте происшествия.