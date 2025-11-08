Трампу предложили посетить Крым, чтобы разобраться в причинах конфликта

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту США Дональду Трампу посетить республику. Это, по мнению чиновника, поможет господину Трампу лучше понять причины конфликта на Украине.

«В Крыму есть что посмотреть... Думаю, этот визит помог бы ему (Трампу.—"Ъ") разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России»,— уточнил Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. По результатам референдума за вхождение республики в состав России проголосовали 96,7% избирателей из Крыма и 95,6% — из Севастополя. Украина и большинство западно-европейских стран считают Крым оккупированной РФ территорией. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Дональд Трамп, в свою очередь, замечал, что вернуть республику Украине не удастся.