В Химках задержали подростка по подозрению в поджоге полицейского автомобиля

В Химках подожгли служебный автомобиль, припаркованный у здания Сходненского отдела полиции. Подозреваемый задержан. По словам подростка, он действовал по указанию неизвестных.

Поджог УАЗа был совершен 7 ноября, следует из заявления пресс-службы ГУ МВД по Московской области. Огонь быстро потушили, пострадавших нет. Задержанный — житель Москвы 2008 года рождения.

Подозреваемый заявил, что неизвестные давали ему указания по телефону. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.