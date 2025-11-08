Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Соликамске

Прокуратурой Пермского края организована проверка по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса покинул салон, после чего транспортное средство совершило неконтролируемый съезд в кювет. Пострадавшей пассажирке оказана медицинская помощь.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. «При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - уточнили в пресс-службе.

Сегодня в соцсетях появилась информация об аварии с участием автобуса в микрорайоне Верхний Больничный в Соликамске.