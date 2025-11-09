Пермское ООО «Гет-Нэт» подало жалобу по делу об изъятии компании в доход государства

Пермское ООО «Гет-Нэт» подало апелляционную жалобу по решению суда обратить в доход государства 99,76% долей в ООО «Финбург» из Санкт-Петербурга. Дело передано в 17 апелляционный суд, свидетельствует картотека суда. Соответствующее заявление было подано 5 октября.

Арбитражный суд Пермского края 16 сентября 2025 года удовлетворил заявление инспекции ФНС №21 к пермскому ООО «Гет-Нэт». Налоговый орган требовал обратить в доход государства 99,76% долей в ООО «Финбург» из Санкт-Петербурга. «Гет-Нэт» задолжало по налогам свыше 100 млн руб.

Напомним, бенефициаром и руководителем компании-ответчика, по данным «СПАРК-Интерфакс» является предприниматель Артем Зайцев. Он же владеет 0,24% в ООО «Финбург», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал компании на данный момент составляет 70 млн руб., при этом общество находится в процессе его уменьшения до 46 млн руб.

В апреле прошлого года Артем Зайцев был приговорен к 3,5 годам колонии за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Как установили следствие и суд, подсудимый c подельниками предоставлял желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев. Минувшим летом он вышел из колонии по УДО. В отношении Артема Зайцева введена процедура банкротства.