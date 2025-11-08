ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря G2

На Земле в ночь на 8 ноября началась магнитная буря уровня G2.3, что означает возмущение в диапазоне между средним и сильным значениями. Об этом сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, буря связана с мощными вспышками на Солнце 5 и 6 ноября.

Магнитная активность на планете продолжается уже три дня подряд, а бури 7 и 8 ноября стали одними из самых сильных за последний месяц. При этом геомагнитное возмущение 7 ноября побило рекорд по мощности за последние полгода. Ученые отметили, что ситуация прошла по неожиданно благоприятному сценарию: несмотря на ожидавшийся мощный удар солнечной массы, основные части плазменных облаков прошли мимо Земли, задев планету лишь по касательной.

В лаборатории подчеркнули, что риски новых сильных вспышек сохраняются, и геомагнитные предупреждения остаются актуальными на ближайшие дни. Эксперты добавили, что эта буря вряд ли сильно повлияет на самочувствие россиян, однако возможны сбои в работе навигационных спутников и расширение зоны видимости полярных сияний в более южных регионах.

Ученые при этом не увидели в подобной активности ничего необычного. В октябре уже регистрировались схожие по силе магнитные бури, а повышение солнечной активности — часть нормальных процессов на Солнце.