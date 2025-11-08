Летевший из Благовещенска в Москву самолет совершил экстренную посадку в ХМАО

Самолет, летевший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Самочувствие одного из пассажиров резко ухудшилось на борту самолета, следует из публикации. После экстренной посадки воздушного судна его доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Угрозы для жизни пассажира нет, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Воздушное судно обрабатывают противообледенительной жидкостью, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время.