Президент Кении Руто попросил освободить соотечественников из украинского плена

Президент Кении Уильям Руто попросил украинского коллегу Владимира Зеленского помочь в освобождении кенийцев, взятых в плен во время боевых действий на Украине. О своей просьбе господин Руто рассказал после телефонного разговора с президентом Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Уильям Руто выразил обеспокоенность обеих сторон по поводу незаконной вербовки молодых кенийцев для участия в российско-украинском конфликте. «Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей в Украине»,— написал президент Кении в социальной сети X.

По информации газеты Standard, речь идет о гражданах Кении, которых захватили в плен украинские военнослужащие.

Министерство иностранных дел Кении подтвердило факты вербовки соотечественников, из-за которой они оказались в зоне боевых действий. Представитель кенийского МИДа Корир Сингой сообщил о переговорах по этому поводу с украинскими властями. Ведомство также поддерживает связь с российским посольством.