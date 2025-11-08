Бастрыкин обратил внимание на историю инвалида из аварийного дома в Карпинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав мужчины-инвалида в Карпинске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, аварийное здание «барачного типа» находится на ул. Уральской. Оно было построено в 1930 году и находится рядом с выработанным угольным разрезом.

Несущие конструкции дома разрушаются, а из-за отсутствия фундамента дом подтапливается, в нем появляется сырость. Решение об аварийности дома профильная комиссия вынесла в 2019 году, однако он до сих пор не был расселен.

Руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко доложит Александру Бастрыкину о ходе дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Капустина