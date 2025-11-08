В Самарской области организацию оштрафовали за коррупцию

В отношении ООО «Спутник-Интеграция» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Компанию оштрафовали на 500 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, с компанией были заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ. Руководитель обособленного подразделения ООО «Спутник-Интеграция» передал представителю заказчика, осуществляющему контроль на объектах строительства, денежное вознаграждение в размере 180 тыс. руб. Деньги передавались для «беспрепятственного подтверждения объемов выполненных работ и при отсутствии полного пакета документов».

Также на имущество юридического лица наложен арест.

Руфия Кутляева