В ДНР задержали подростков по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали двух подростков 2010 и 2009 годов рождения. Их подозревают в подготовке к подрыву железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, в октябре неизвестный пользователь связался со школьником из Макеевки и убедил его повредить объекты ж/д инфраструктуры за денежное вознаграждение. Подросток позвал с собой товарища, и ночью 29 октября юноши приехали на мотоцикле к ж/д релейному шкафу на перегоне станций Криничная — Макеевка. С собой у них были спички, автомобильный гаечный ключ и бутылки с бензином.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетних в указанном месте. Суд заключил подростков под стражу. Теперь им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).