Гросси сообщил о начале ремонта на ЛЭП возле Запорожской АЭС из-за локального прекращения огня

Техники начали ремонт последнего поврежденного участка линии электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1» в районе Запорожской АЭС благодаря локальному прекращению огня. Режим был согласован при посредничестве Международного агентства по атомной энергии, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводит ТАСС.

Господин Гросси добавил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ для решения вопроса энергоснабжения станции и что никто не заинтересован в дальнейшем ухудшении ситуации.

ЛЭП «Ферросплавная-1» остается одним из ключевых элементов внешнего энергоснабжения ЗАЭС, которая с сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию — реакторы находятся в режиме холодного останова. С 23 сентября станция получала электричество от резервных дизель-генераторов из-за обстрелов и повреждений линий. Ранее уже был отремонтирован участок линии «Днепровская» 750 кВ.

Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что восстановление «Ферросплавной-1» важно и для обеспечения ядерной безопасности. Специалисты агентства лично следят за обстановкой на объекте.