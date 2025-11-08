В 2026 году в Татарстане утвердили семь сокращенных рабочих дней

В 2026 году в Татарстане будет семь сокращенных рабочих дней, приуроченных к праздникам. В эти дни рабочее время сократят на один час. Это следует из производственного календаря, опубликованным министерством труда, занятости и соцзащиты республики.

Первый такой день — 19 марта, накануне Ураза-байрама, который отметят 20 марта. Второй — 30 апреля, перед Праздником Весны и Труда. В мае будут два сокращенных дня: 8 мая, перед Днем Победы, и 26 мая, перед Курбан-байрамом, который празднуется 27 мая.

В июне короткий рабочий день запланирован на 11 июня, перед Днем России. В ноябре, как и в 2025 году, будут два сокращенных дня — 3 и 5 ноября, перед Днем народного единства и Днем Конституции Татарстана.

Влас Северин