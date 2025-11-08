В ДТП в Курской области пострадали семь человек, среди них четверо детей

В Курской области микроавтобус с подростками, который ехал из Белгородской области, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В результате столкновения пострадали семь человек: женщина 25 лет, сопровождавшая ребят, четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, парень 19 лет; сильные повреждения у 40-летней женщины-пассажира легкового автомобиля»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У всех пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы и различные повреждения средней степени тяжести. Их доставили в Курскую городскую больницу № 3, где оказали необходимую медицинскую помощь. Подросткам госпитализация не потребовалась, добавил губернатор Курской области.

По предварительным данным, подростки ехали на экскурсию в монастырь Коренная Пустынь, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что перевозка детей — строго регламентированный процесс с точки зрения российского законодательства.