В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Чувашии объявлен желтый уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно прогнозу гидрометцентра республики, днем 8 ноября в Чебоксарах, а также местами по республике ожидается усиление западного ветра с порывами до 15–17 м/с.

Желтый уровень опасности также объявлялся в республике в пятницу, 7 ноября, из-за тумана. В Чебоксарах и некоторых районах республики видимость снизилась до 500 метров и менее.

Влас Северин