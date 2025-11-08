Программу капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнили на 97%

В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 97% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годовую программу ремонта МКД в Татарстане выполнили на 97%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Годовую программу ремонта МКД в Татарстане выполнили на 97%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В программу вошло 911 объектов в 42 муниципалитетах. Работы завершены в 32 домах, расположенных в восьми районах и двух городских округах. Полностью завершены мероприятия в 28 муниципальных образованиях. Айзатуллин уточнил, что из 757 домов 122 еще в ремонте.

На реализацию программы в 2025 году выделено более 11,2 млрд руб. Из них свыше 5,8 млрд руб. — средства собственников, местные бюджеты предоставили чуть менее 1,1 млрд руб., а республиканский бюджет — более 4,3 млрд руб.

Влас Северин