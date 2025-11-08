Сдвиг по базе

Число жалоб на несправедливо заблокированные счета снова выросло, фиксирует Центробанк. Как сообщил регулятор в своем Telegram-канале, сейчас идет работа над улучшением обмена данными с кредитными организациями. Речь — о законе против дропперов, который позволяет замораживать денежные операции при подозрении в мошеннических действиях. Однако зачастую под ограничения попадают добросовестные пользователи банков, например, после продажи криптовалюты. В ЦБ пояснили, что планируется реализовать два нововведения для помощи клиентам. Они будут получать информацию, во-первых, о том, из-за какой сделки наложены санкции. Во-вторых, о подразделении полиции, которое ведет расследование, если уже начато уголовное дело.

Этого для решения проблемы будет недостаточно, считает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова: «При любой блокировке вам скажут, что программа выявила признаки подозрительной операции. Система проверяет максимум критериев, и вызвать вопросы у нее может не назначение, так сумма или адресат. И то, что предписывает Центробанк нужно делать в ручном режиме.

Насколько эффективными могут оказаться нововведения? Это уже было и, видимо, не работает. Пару месяцев назад регулятор выпустил информационное письмо, в котором разъяснил, что необходимо четко различать основания для блокировок по 115-му антиотмывочному закону и по закону "О национальной платежной системе". То есть там, где идет речь о защитных мерах против мошенников. Также четко было указано, что клиент должен иметь подробную информацию, почему заблокировали операцию или карту, и что он должен сделать для разблокировки. Но это информписьмо обращало внимание на корректность применения более ранних писем, методик. Ситуация во многом зависит от ЦБ. Если он примет какие-то более решительные меры, тогда, может быть, что-то изменится».

Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре, регулятор будет так же работать над созданием механизма Разблокировки карт. Эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев считает, что результаты будут заметны в ближайшие месяцы: «Механизм может появиться уже в первом квартале 2026 года, и он однозначно повлияет на процедуры вывода из базы.

Принципы внесения в нее не изменятся, а вот для того, чтобы из нее исключить, будут проработаны определенные нормативные процедуры, которых сейчас просто нет. Человек подает заявление в Центральный банк, срок ответа регулятора прописан, он недолгий. Но критериев, на основании которых принимается решение, сейчас нет, в этом и проблема. Предполагаются следующие условия исключения. Первое — по времени. То есть человек находится какое-то время в этой базе, он ничего не делает, прошел год, допустим, и его исключают. Второе — если человек предпринимает усилия, пишет заявления с просьбой его исключить. Что для этого нужно сделать?

Одно из предположений — вернуть денежные средства тому, кто заявил, что операция произведена без добровольного согласия. Это первый механизм. Второй механизм: об операции без добровольного согласия было подано заявление в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело, и человек должен прийти в полицию, дать объяснение. Если полицейских данное объяснение удовлетворит, и они не видят в нем лицо, которое участвовало в хищении денежных средств, тогда уже правоохранительные органы заявляют в Центральный банк, что они тоже согласны, что человека можно из базы исключить».

В первом полугодии Банк России получил больше 110 тыс. жалоб на кредитные организации — на треть больше, чем в 2024-м. Самой проблемной категорией для потребителей стали расчетные счета, на них пришлось каждое пятое обращение.

Анжела Гаплевская