Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Набережных Челнов обвиняют в финансировании террористической организации

В Набережных Челнах мужчина обвиняется в финансировании терроризма: он совершил более 100 денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану.

Жителя Набережных Челнов обвиняют в финансировании терроризма

Жителя Набережных Челнов обвиняют в финансировании терроризма

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителя Набережных Челнов обвиняют в финансировании терроризма

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, весной 2024 года обвиняемый, являясь приверженцем запрещенной в России террористической организации, получил банковские реквизиты от ее участников и перевел им средства.

По ходатайству следователя суд принял решение заключить обвиняемого под стражу. Следствием собрана достаточная доказательная база, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Влас Северин